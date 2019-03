Tributo a André Previn e ainda mais música no roteiro desta quarta-feira

Esta quarta-feira (13 de Março), pelas 21 horas, o ‘MadBrass5’ presta homenagem ao recentemente falecido [28 de Fevereiro 2019] maestro, pianista e compositor André Previn, interpretando a sua obra original para quinteto de metais ‘Four Outings For Brass’, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.





Orquestra do Conservatório ruma ao Porto Santo

Entre hoje e amanhã, um grupo de 60 elementos da Orquestra de Sopros do Conservatório estará na Ilha Dourada, onde irá concretizar diversas actuações no âmbito do projecto ‘À descoberta da música’.

Hoje, pelas 19 horas, há um concerto, de entrada livre, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. O repertório diversificado inclui a participação das solistas, Alice Fernandes, Isabel Gonçalves, Madalena Vieira, Sara Olim e Sofia Almeida, sob a direcção artística e pedagógica do professor e maestro Jorge Garcia.