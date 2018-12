Primeiro carro de Ronaldo está à venda

14 anos após ter adquirido o primeiro veículo, Cristiano Ronaldo colocou-o à venda e aparece numa plataforma de vendas online. Recorde-se que, na altura, o CR7 tinha acabado de se mudar para o clube de Manchester, em Inglaterra.

O automóvel é do ano de 2000 e, de acordo com o portal Compramos o seu carro, vale no mercado 6225 euros, estando à venda por 20 mil euros.

Nas imagens, o actual proprietário fez questão de mostrar a documentação que comprova que o carro pertenceu de facto ao craque português.