O irresistível bolo-rei da Panigolden!

E porque há datas que merecem ser devidamente assinaladas, que tal encomendar o seu bolo-rei na Panigolden? Já deitamos as mãos na massa e preparamos o melhor bolo-rei para si! Cumpra a tradição e delicie-se com esta iguaria da época. Já agora, sugerimos que encomende as nossas típicas broas ou uns bolinhos de mel para que não falte nada no seu dia de Reis.

Faça a sua encomenda pelo 291 622415 ou, se preferir, sempre pode fazer-nos uma visita e aproveitar para lanchar enquanto preparamos a sua encomenda.

O convite está feito! Aguardamos a sua visita!

