Foi à 43.ª tentativa que Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar de livre directo pela Juventus. Na segunda temporada ao serviço dos 'biancoeneri', o madeirense quebrou o enguiço no dérbi de Turim, frente ao Torino, assinalando também o quarto jogo consecutivo a marcar para o campeonato.

À parte do belo 'tiro' há motivos para dar uma olhadela nos números de CR7 e o que a cada golo o avançado da 'Juve' vai desbloqueando. O tal remate certeiro que só parou no fundo das redes de Sirigu fez Ronaldo manter a média de um golo por jogo - leva 17 golos em 17 partidas no ano civil de 2020.

Este foi também o 29.º golo da época, pelo que o jogador de 35 anos ultrapassou já o seu registo da época passada. E nota de destaque igualmente para o facto de Cristiano ter apontado o seu último golo de livre directo em Junho de 2019, na Taça das Nações, frente à Suíça, num jogo que ficaria marcado pela exibição 'monstruosa' do capitão da selecção, coroada com um hat-trick.

O primeiro a atingir a marca dos 25 golos nas três principais ligas

O craque português é o primeiro jogador a fazer pelo menos 25 golos nos três principais campeonatos nacionais da Europa: Inglaterra, Espanha e Itália. Nas redes sociais, acabou por publicar uma foto do festejo após o golo de livre directo, recorrendo a uma descrição muito curta. "Amo esta sensação", escreveu.