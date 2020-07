Ronaldo marca golaço de livre e aponta o seu 25.º golo da temporada na Serie A

Cristiano Ronaldo vai já no quarto jogo consecutivo a marcar pela Juventus, em desafios a contar para a Liga Italiana. Esta tarde fê-lo com estilo, na cobrança de um livre directo à entrada da área do Torino.

No mítico dérbi de Turim - onde a 'Juve' vai vencendo por 3-1 -, o madeirense apontou o 25.º golo da presente edição da Serie A e quebrou um enguiço que perdurava desde a chegada Itália: apontou o seu primeiro golo de livre com a camisola 'bianconera'.

Demorou mas chegou!



O lance deste golo deu-se aos 60 minutos e resultou de uma falta de Ola Aina, defesa nigeriano do Torino, que cortou à entrada da grande área um remate de Danilo, com o braço. Acabou por ser admoestado com um cartão amarelo e, um minuto depois, ficou a ver a bola a entrar na baliza à guarda de Sirigu.

No jogo anterior, Ronaldo também fez o gosto ao pé, praticamente da mesma zona onde hoje marcou. Arrancou com a bola do meio-campo e só parou quando fuzilou a baliza dos genoveses.

Confira a tabela dos cinco melhores marcadores da Serie A

Melhores Marcadores da Serie A (2019/2020) Golos Immobile (Lazio) 29 Ronaldo (Juventus) 25 Lukaku (Inter de Milão) 19 João Pedro Galvão (Cagliari) 17 Josip Ilic (Atalanta) 15

Com o golo apontado este sábado no Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo encurtou para quatro golos a distância que o separa do actual melhor marcador da Serie A, Ciro Immobile, da Lazio. E também aumentou a vantagem para Lukaku (19 golos), avançado belga que completa o pódio dos melhores artilheiros da Liga Italiana, versão 2019/2020.