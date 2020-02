Georgina recorda primeiro encontro com Ronaldo na revista italiana ‘Grazia’

Georgina Rodriguez, namorada de Cristiano Ronaldo, foi capa da edição da revista italiana ‘Grazia’. Em entrevista à publicação, a modelo revelou detalhes do primeiro encontro com o jogador português, na loja onde trabalhava, em Madrid.

“Eu estava a tremer à frente dele, mas uma faísca disparou”, confidenciou Georgina, que se considera sortuda por “estar ao lado do melhor jogador de todos os tempos”.

A jovem, de 26 anos, namora com o o craque português desde 2017, com quem tem em comum a filha Alana Martina, de dois anos, mas Georgina Rodriguez diz que também considera os filhos mais velhos do jogador, Cristianinho, Eva e Mateo, como seus.

“Queremos que eles sejam lutadores como nós somos. Sacrifício, disciplina, sentido de responsabilidade, sonhos, perseverança e gratidão são valores que lhes queremos transmitir todos os dias. Embora os meus filhos sejam a coisa mais importante para mim, ainda sou uma mulher e quero trabalhar e ser independente. Não devo negligenciar a minha esfera profissional e gosto de trabalhar no campo artístico”, afirmou à revista, acrescentando que é uma “pessoa conhecida”, mas quer mostrar ao mundo como “realmente” é.

Na mesma entrevista, a namorada de Cristiano Ronaldo garante que, apesar dos pequenos luxos de que dispõe agora, valoriza todos os momentos assim como o trabalho.

“Levamos uma vida privilegiada, mas viemos de famílias humildes. Trabalhamos arduamente para conseguir o que temos e esse é o ensinamento que queremos transmitir aos nossos filhos”, sublinhou.