Discoteca Picadilly regressa para baile de ‘réveilon’

Mais de 25 anos depois do seu encerramento, a Discoteca Picadilly, no Hotel Dom Pedro Baía, em Machico, está de regresso, a 28 de Dezembro, para uma noite de final de ano, que promete “muita animação” e “glamour”, com o DJ Oxy, Romano Faria, como convidado especial.

Para além do baile de final de ano, o cartaz inclui um jantar de gala, entre as 20h30 e as 22h30 no hotel e no Restaurante ‘O Casco’.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Florista Não me Deixes e na Tabacaria Becas, ambos os locais no centro da cidades de Machico.