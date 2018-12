Descobre a Agenda Cultural da FNAC para o mês de Dezembro

Apresentação

DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO

Por IP RAM

05 QUA 19h00

A FNAC e o Instituto de Segurança Social da Madeira assinalaram esta efeméride com uma acção dedicada ao tema. A iniciativa integra uma tertúlia com a participação de Fátima Aveiro, Lídia Barbeiro, Helena Gouveia e Ricardo Sousa. A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, tem também presença confirmada no evento.

Lançamento do Livro

A RODA DO ANO – AGENDA ESPIRITUAL 2019

Livro de Patrícia Jarimba

08 SÁB 16H00

A escritora madeirense Patrícia Jarimba estará presente na FNAC para um encontro com o público e sessão de autógrafos.

Apresentação de livro

NÃO ME CHAMEM BOM PAI

Livro de Nuno Graciano

08 SÁB 18H30

Nuno Graciano, em visita pela Madeira, tem encontro marcado com o público na FNAC para apresentação do seu mais recente projecto. Um livro autobiográfico sobre a paternidade e os ideais do autor, como fio condutor.

SESSÃO DE SUGESTÕES LITERÁRIAS COM LEDA PESTANA

08 SÁB 17H00

Considerada uma das maiores referências atualidade, Leda Pestana marca presença na FNAC para uma acção muito especial. Neste evento dedicado aos mais velhos vem descobrir as melhores sugestões de livros para oferecer neste Natal.

Evento infantil

HORA DO CONTO | O INVERNO

Por Leda Pestana

09 DOM 11H30

Traz os teus filhos a esta que é a última de quatro sessões do ciclo ‘Horas do Conto Leda Pestana’ e habilita-te a ganhar um cartão oferta FNAC.

Apresentação

WORKSHOP DE ORQUÍDEAS – ESPECIAL SAPATINHOS

Por Pedro Spínola

09 DOM 16H00

Junta-te à FNAC e descobre tudo sobre os Sapatinhos, uma planta muito presente no Natal dos madeirenses. Nesta sessão, serão apresentadas dicas de cultivo e tratamento destas espécies.

Evento Fora de Portas

PASSEIO FOTOGRÁFICO ÀS LUZES DE NATAL

Com Pedro Carvalho

10 SEG 18H30 às 20h30

Se és apaixonado por fotografia, junta-te a este passeio nocturno com objectivo de registar as melhores fotografias da cidade. A iniciativa com lugares limitados é dedicada a Aderentes FNAC e carece de inscrição prévia através do e-mail agenda.madeira@fnac.pt.

Música ao vivo

FRAGMENTOS DE MIM

Miguel Rival

13 QUI 19h30

Não percas o showcase de apresentação deste álbum de originais. O autor, compositor e intérprete apresenta um disco constituído por dez temas de música pop e em Português.

Música ao vivo

OS QUASE AFINADOS

14 SEX 19h00

Este é um showcase repleto de sons natalícios pela voz do grupo de alunos da Escola Secundária Francisco Franco. Através do canto, o projecto promove uma homenagem à amizade e à cooperação entre amigos.

Música ao vivo

ESPECIAL NATAL

Por Academia Oasys

15 SÁB 17h00

Assiste a um evento musical muito especial onde pequenos e graúdos demonstrarão os vários tipos de danças aprendidas nesta academia.