Aniversário do Reguilha Bar com muita música, brindes e surpresas!

Está quase aí o terceiro aniversário do Reguilha Bar e, como é de esperar, será assinalado com toda a pompa e circunstância, com uma festa de arrasar! Agende já: no dia 8 de Junho, o seu spot de eleição vai cantar os parabéns ao som da banda madeirense AoAkaso e haverá muitas surpresas!

Os Aoakaso têm no seu reportório grandes temas do rock português e hits internacionais actuais ou que o tempo não deixou esquecer, por isso será, com certeza, uma noite de boa música! A animação continuará depois a cargo do DJ Carlos Gomes e conte com muitos brindes e mais surpresas ao longo da noite.

No dia 15 de Junho regressa ao nosso espaço o Festival da Poncha. Neste evento, e como o nome indica, o que não faltará é esta típica bebida madeirense e muita variedade! O Reguilha Bar já possui um leque de 17 ponchas diferentes e nesse dia irá lançar uma nova! Um evento a não perder e, já agora, com o calor, não deixe de saborear a nossa poncha de melancia, fresquinha e deliciosa.

Recordamos que amanhã, 25 de Maio, acontece o grande evento do Fashion Latin Party, a partir das 21h30. Nesta festa será apresentada a próxima edição do Madeira Top Model 2019, com a exibição de muita beleza e glamour no seu spot de eleição.

Também lembramos que já temos mais duas noites temáticas agendadas e que contarão com a presença do Grupo Motard’s Unidos. A primeira, a Noite Havaiana, está marcada para o dia 20 de Julho e a segunda, a Noite Rock, para 14 de Setembro. Será um Verão de muita folia e a não perder!

Aproveite e experimente ainda a diversidade de refeições deliciosas, enquanto relaxa. O Reguilha Bar apresenta tábuas de empanados, de queijos e enchidos e diferentes petiscos nos vários dias da semana. Às terças-feiras temos os deliciosos chicharros fritos, às quartas-feira as asinhas de frango, às quintas-feiras o entrecosto e, claro, à segunda-feira, para iniciar bem a semana, sushi!

Apresentamos ainda outros pratos, como os fantásticos picados, a francesinha, que continua no topo das preferências dos clientes, e as novas doses de lapas, mexilhões e caramujos, tão apetecíveis nos dias mais quentes e acompanhadas com uma cerveja gelada ou com um vinho de referência da nossa cada vez melhor e maior garrafeira!

Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook