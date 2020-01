7 locais inspiradores para ver o Sol na Madeira

Sendo uma ilha no Atlântico, a Madeira permite a observação perfeita do nosso astro (agora não estamos a falar de Cristiano Ronaldo, mas sim do Sol, ok?). Só que enquanto toda a gente anda a postar fotografias do pôr-do-sol, na Madeira o pessoal é madrugador e gosta mesmo é das cores rosadas que o Sol exibe ao nascer. Nós achámos estes 7 sítios tão espetaculares que os recomendamos a qualquer hora do dia!

Ponta do Sol

Altitude: 1500 m

Dizem que é o lugar mais quente da ilha e onde o sol brilha durante maior número de horas. É o único planalto existente na ilha da Madeira.

Paúl do Mar

Curiosidade: Em julho, realiza-se aqui a Festa da Lapa.

Praia de calhaus muito popular entre surfistas e famílias, também é conhecida por praia da Ribeira das Galinhas. A vila piscatória tem um porto e alguns bares simpáticos.

Madalena do Mar

Curiosidade: é a zona com maior produção de bananas na ilha.

A vila localizada na costa sudoeste da ilha proporciona fotografias mesmo instagramáveis. Tem uma pequena igreja, alguns bons restaurantes e uma praia de calhau.

Baía d’Abra

Curiosidade: É um ótimo local para velejadores

Localizada na longa Ponta de S. Lourenço, a península mais a este da Madeira, esta baía oferece uma vista espetacular, graças à paisagem marcada pela erosão da costa e movimento das ondas do mar.

Pico Ruivo

Altitude: 1861 m, o ponto mais elevado da Madeira e o terceiro mais alto de Portugal

Quando o céu está limpo, permite uma visão ampla sobre várias pontos de interesse: Curral das Freiras, Santana vale da Ribeira Grande e São Jorge, Ponta de São Lourenço, Paul da Serra, Porto Santo e o grupo das Ilhas Desertas.

Pico dos Barcelos

Curiosidade: Fica na mesma freguesia que viu nasceu Cristiano Ronaldo!

O miradouro foi construído em 1950 e teve obras de melhoramento recentemente, com área de restauração e espaços verdes. Fica a 355 metros de altitude, com vista para a baía e cidade do Funchal e, mais ao fundo, as ilhas Desertas.

Ponta do Pargo

Curiosidade: O farol foi construído em 1922

O farol da Ponta do Pargo ergue-se numa arriba a 300 metros de altitude na Ponta da Vigia, o local mais ocidental da ilha da Madeira. Classificado como património local de valor cultural, inclui um núcleo museológico

Fotografias:

Sol Madeira

Sol Pestana CR7

Créditos: @Hugo Nogueira