Madeira dividida entre o sol e as nuvens

Prepare-se para um domingo dividido entre o sol e as nuvens na Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Região terá hoje, 5 de Julho, um dia marcado por sol nas vertentes Sul e nuvens na costa Norte da ilha.

No Funchal apresentar-se-á com sol e poucas nuvens, ideal para um dia de praia.

Quanto ao vento, será fraco na capital madeirense (inferior a 15 Km/h), soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, aumentando por vezes de intensidade (até 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Há ainda a registar uma pequena subida de temperatura, em especial nas terras altas e sonas montanhosas.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/24ºC