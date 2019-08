5 propostas para o serão desta quinta-feira

Cinema

Estreiam esta quinta-feira nos cinemas da Madeira um total de cinco películas. O destaque vai naturalmente para o filme que relata a vida de ‘Variações’, mas há também outras obras da Sétima Arte a ter em conta: ‘Assalto ao Poder’, ‘It: Capítulo 2’, ‘Tudo Bons Meninos’ e ‘Ready or Not – o Ritual’.

Música

Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias, Vítor Anjo e Paulo Gouveia.

Espectáculo Musical

Nova apresentação do espectáculo ‘It takes two – Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes.

A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

Música e gastronomia

A cantina El Mexicano, no Centromar, abre portas e apresenta um KJ convidado, na ocasião Carlos Gomes. O destaque gastronómico vai para as sardinhas do Algarve.

Arraial

O ambiente nas Festas de São Vicente começa a aquecer com a actuação da cantora brasileira Ludmilla (22h30), seguindo-se as subidas ao palco de ‘Supa Squad’ (00h00), Jay Williams e Nélio Fabrício. Já o DJ Luís Gonçalves anima a Praça da Poncha.