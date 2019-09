‘Viagens com mais de um século de história’ em exposição no Monte

Depois de ter estado presente no Museu Etnográfico e no Espaço Infoart, a exposição ‘Viagens com mais de um século de história’ chegou, esta quinta-feira (dia 5 de Setembro), à freguesia do Monte, mais concretamente ao Centro Paroquial.

Trata-se do “sítio certo para reforçarmos, mais uma vez, aquela que é uma justa homenagem aos carreiros e uma actividade que, tanto do ponto de vista cultural quanto turístico, tem levado a nossa Madeira mais longe”. A afirmação é da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que fez questão de associar-se, ontem, a esta inauguração.

Na ocasião a governante aproveitou para de agradecer aos carreiros do Monte “o importante e fundamental contributo que estes têm prestado e prestam a favor do turismo e de uma experiência que, sendo única e autêntica, é-nos associada em todo o mundo”.

Sublinhando que esta é “mais uma iniciativa que confirma a estratégia de itinerância e de descentralização que tem vindo a ser seguida, pelo Governo Regional, no que à oferta cultural respeita”, Paula Cabaço realçou, ainda “a importância de partilharmos e valorizarmos a nossa história e, no fundo, aquilo que nos identifica, com diversos públicos, porque é dessa partilha que também depende a sua preservação, concretamente pelas novas gerações”.

Refira-se que, além das imagens que retratam o quotidiano da actividade dos carreiros, esta exposição dá a conhecer o processo de fabrico dos conhecidos carros de cesto, um dos elementos mais associados à imagem da Madeira, do ponto de vista turístico.

A exposição é de entrada livre e ficará patente ao público até ao próximo dia 31 de Dezembro.