Veja as sugestões que temos para o seu sábado no ‘Roteiro de Animação’

Roteiro de Animação

SÁBADO

Festa

‘Rooftop Party’, no hotel Pestana CR7 Funchal.

Moda

Edição especial Outono/Inverno do Market IN the City, a partir das 10 horas, no Armazém do Mercado, com cerca de 20 marcas e lojas de diferentes áreas com propostas para a próxima estação.

Teatro

Peça ‘Aprender é Divertido’, pela Flow, no piso 1 do Caniço Shopping.

‘Sunset’

O Som do Calhau apresenta ‘sunset’, a partir das 16 horas, no terraço do Madeira Story Centre (Zona Velha do Funchal), com os DJs Mastergroove, Diogo Freitas e Doxa, além da presença especial dos Térérés Madeira e The art of being nice.

Espectáculo

‘Madeira Rum Night’, nos Engenhos do Norte - Porto da Cruz, a partir das 17 horas, com espectáculo musical dos Acoustic Duo e Gaita de Foles, além do DJ convidado Dancealized.

Concerto

Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, a partir das 18 horas, do concerto inaugural da Temporada 2019-2020 da Orquestra Clássica da Madeira, com o maestro e solista convidado Stefan Dohr, ele que é o principal trompa solista da conceituada Berliner Philharmoniker.

Concerto

O Cais do Carvão, no Lido, acolhe sábado cultural: às 18h30 há concerto de Dim and Dull - Gonçalo Caboz; às 20 horas, os Akoustic Junkies sobem ao palco para uma hora de concerto com temas originais da banda; finalmente, pelas 21 horas, o evento termina com a actuação dos DUL, que criaram o concerto de raiz, passando pelo pop, rock, blues e, inclusive, pela música popular portuguesa. O recinto estará aberto ao público a partir das 14 horas, com uma feira de venda de produtos artesanais que conta, esta semana, com que a presença da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira e de diversos empreendedores e artesãos, tais como Tabaibo e Hortelã, Vilhoa Craft Beer, FRIIC | Gelados da Madeira, Lulu Brigadeiros Gourmet, The Crazy Wizard e Claudia Teixeira Design.

Animação

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Festa

‘Bye Bye Summer Party’, no Belmond Reid’s Palace, a partir das 19h30, com Cocktail Dînatoire e música seleccionada por um DJ.

Música

Concerto em dose dupla no Barreirinha Bar Café: às 20h30 há actuação de Tin Can Man, nome artístico de Bruno Lucas, actualmente explorando o pós-rock e o metal experimental; às 22 horas tocam os Major Cafeína, uma banda composta por seis elementos que fazem versões de temas das bandas de rock português que marcaram os anos 80 como Xutos e Pontapés, UHF, Táxi, Street Kids, Jáfumega, entre outras.

Fado de Coimbra

A Associação Académica da Universidade da Madeira promove mais um Sarau de Fado de Coimbra, protagonizado pelo grupo Fatum, a partir das 21 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

Cinema

Exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Música

Mini Eco Bar acolhe a rubrica ‘Audiotherapy’ com Li-Polymer.

Concerto

A edição deste ano dos ‘Concertos L’ encerra com um dos grandes nomes da música em Portugal: The Legendary Tigerman, alter-ego de Paulo Furtado. A actuação começa às 22 horas na Estalagem da Ponta do Sol.

Gastronomia

Prossegue a segunda Mostra de Maracujá e Derivados, na frente-mar da Ribeira Brava. Na sexta-feira actuam os humoristas 4Litro e o cantor Ruben Aguiar. A festa prossegue com discoteca ao ar livre com a selecção musical do DJ Sil (Sílvio Freitas). O evento termina no domingo com mais animação.

Música

Segunda noite da ‘Rumba Venezolana’ na Tasca do Bexiga.

Música

A discoteca Copacabana estará animada com a festa ‘Party All The Time’, com a selecção musical do DJ convidado Oxy. Já no Garden actua o DJ Michael C.

Concerto

A Cantina El Mexicano acolhe o concerto do cantor Carlos Kanto, um artista filho de madeirenses que nasceu no Brasil, viveu na Venezuela e agora reside nos EUA. A selecção musical será do DJ convidado Juan Carlos. A nível gastronómico há iguarias sul-americanas.

Concerto

Um dos mais conceituados trios do músico do jazz português - Pedro Madaleno Trio - dá concerto a partir das 23 horas no Scat Funchal Music Club & Restaurant, no Lido.