Várias estreias previstas até ao final do ano na edição de música portuguesa

A edição discográfica de música portuguesa até ao final do ano inclui várias estreias, entre as quais as do projeto “Aqui está-se sossegado”, que junta o fadista Camané e o pianista Mário Laginha.

Numa ronda por várias editoras, a agência Lusa verificou que até ao final do ano estão previstas várias estreias, mas há também alguns regressos e reedições.

Camané e Mário Laginha apresentam a 20 de dezembro, no Coliseu de Lisboa, “Aqui está-se sossegado” e é provável que nessa altura já tenha sido editado o álbum de estreia do projeto, que representa um regresso às origens do fado.

Ainda antes do final do ano, chega o álbum de estreia a solo de Maria Reis, metade das Pega Monstro. “Chove na sala, água nos olhos” deverá ser editado ainda no outono.

Tal como Maria Reis, também a rapper Chong Kwong vai apresentar-se pela primeira vez a solo em disco, com “Filha da mãe”, depois de ter integrado La Dupla, enquanto Marinho, que passou pelos Iconoclasts, se estreia com “~”, no universo do indie folk rock, a 18 de outubro.

Destaque ainda para a edição, em setembro, de “Solo”, álbum póstumo de inéditos do pianista Bernardo Sassetti, fruto de uma sessão de gravações no Teatro Micaelense, nos Açores, já disponível.