V Edição da Mostra de Talentos ‘A VOZ! de Santa Cruz’ apresentada a 22 de Fevereiro

A Câmara Municipal de Santa Cruz organiza, uma vez mais, a V Edição da Mostra de Talentos - ‘A VOZ! de Santa Cruz’.

À semelhança do que foi feito em 2018, a autarquia, em colaboração com as Juntas de Freguesia do Concelho, levarão a cabo este projecto com vista à promoção do talento local, dando-lhes a oportunidade de demonstrar as suas capacidades.

A apresentação pública da iniciativa está marcada para a próxima semana, no dia 22 de Fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.