The Smashing Pumpkins confirmados para o último dia do Alive 2019

A banda norte-americana The Smashing Pumpkins regressa ao Alive, com um concerto marcado para o último dia do festival, que se realiza de 11 a 13 de julho, no passeio marítimo de Algés, anunciou a organização.

Os norte-americanos The Smashing Pumpkins sobem ao palco do festival no dia 13 de julho, segundo a produtora Everything is New.

A banda, liderada por Billy Corgan, irá apresentar o novo álbum, “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, lançado no passado mês de novembro, que reuniu os membros fundadores Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e Jeff Schroeder.

Formados em 1988, os norte-americanos The Smashing Pumpkns lançaram o seu primeiro álbum, “Gish”, em 1991.

Os Smashing Pumpikns integraram o cartaz da primeira edição do festival Alive, em 2007.

Este é o terceiro nome confirmado para o Alive 2019, juntando-se aos britânicos The Cure e aos norte-americanos Bon Iver, que atuam nos dias 11 e 13 de julho, respetivamente.