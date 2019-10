Teatro Experimental da Camacha cancela participação no Festival de Teatro de Machico

O Teatro Experimental da Camacha cancelou a sua participação prevista para este domingo, 6 de Outubro, às 18 horas, no Festival de Teatro de Machico, devido ao falecimento de um familiar de uma das actrizes envolvida no projecto artístico.

Recorde-se que a Edição 2019 do Festival de Teatro de Machico que arranca hoje e decorre até ao dia 27, no Fórum Machico, conta com a participação de vários grupos de teatro da Madeira, Matosinhos Castelo Branco, Guimarães e Espanha.