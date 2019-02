Teatro Baltazar Dias recebe concerto de tributo aos anos 70

Na próxima sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, pelas 21 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias será palco de um concerto de tributo aos anos 70.

O evento traz clássicos que marcaram uma geração e também a música portuguesa, recordando sucessos de músicos como Zeca Afonso, Max, Paulo de Carvalho, Tony Cruz, Sérgio Borges, Hélder Martins, Luís Filipe entre outros.

No palco, a dar voz a canções que levarão o público a viajar no tempo, estarão os artistas Miguel Pires, Vânia Fernandes, Fernando Almeida e Sara Rodrigues, acompanhados por uma banda composta por Ricardo Dias no baixo, Duarte Andrade no piano, João Freiches na guitarra, Rodolfo Cró na guitarra, Luís Barreto na Bateria e o convidado Pedro Marques na guitarra portuguesa.

O concerto de Tributo aos Anos 70 é uma organização da Câmara Municipal do Funchal, com produção de Paulo Ferraz e direcção de banda de Ricardo Dias.

Os ingressos custam 10 euros.