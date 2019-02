Teatro Baltazar Dias recebe amanhã espectáculo ‘Musical Happening’

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza amanhã, 6 de Fevereiro, às 21 horas, um concerto no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias. Trata-se de uma improvisação ‘Musical Happening’ com percussão, contrabaixo, bandolim, machete e guitarra.

O espectáculo musical é, para Norberto Gomes, uma “proposta improvável por músicos de formação erudita”.

O grupo formado inicialmente pelos percussionistas Rui Rodrigues e Jorge Garcia, têm habitualmente a colaboração de diferentes músicos que conferem aos concertos sonoridades e efeitos especiais, através das inúmeras possibilidades dos seus instrumentos. “Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos os concertos são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras”, refere o director artístico da OCM.

O concerto que promete “excepcionais momentos de criação e partilha sonora”, tem como convidado especial Norberto Cruz, “exímio virtuoso no bandolim” formado inicialmente na Madeira e posteriormente em Itália, com uma carreira cada vez mais internacional.

Neste espectáculo, o músico pretende cativar o público para uma viagem musical sem destino programado e será acompanhado por Roberto Moritz, um grande tocador de Machete, Rudolfo Cró na guitarra e Gábor Bolba que habitualmente faz parceria nesta viagem surpreendente e improvável para músicos de formação erudita como é o caso de Rui Rodrigues e Jorge Garcia.

“É a inovação na programação da nossa temporada, o diversificar de propostas, a possibilidade dada aos nossos músicos de terem o seu espaço de criação musical e partilha com o público que fazem da nossa orquestra, a sua orquestra”, refere Norberto Gomes, deixando o convite ao público para o concerto de amanhã à noite.