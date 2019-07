Summer Opening regista enorme procura por bilhetes

Depois dos ingressos para a 7.ª edição do Summer Opening terem esgotado antes do início do próprio festival, eis que a organização disponibilizou este sábado mais 500 bilhetes para os que queiram assistir ao vivo a artistas como Dillaz, Expensive Soul, Plutonio ou Wet Bed Gang. E a procura tem sido muita na porta principal do Parque de Santa Catarina.

De acordo com testemunhos recolhidos no local, o processo de venda já motivou alguns contratempos, nomeadamente a ‘obrigatoriedade’ de identificar o nome e número de telemóvel de quem vai usar a pulseira. Uma situação que já gerou protestos de quem adquiria bilhetes também para pessoas amigas e que se viu obrigada a revelar os dados ‘pessoais’.