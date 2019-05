Summer Opening ganha 14.000 euros da CMF

O Festival Summer Opening vai contar com um apoio financeiro de 14.000 euros da Câmara Municipal do Funchal, para além da cedência do Parque de Santa Catarina para os dias do evento e outra logística. O protocolo foi assinado há pouco nos Paços do Concelho pelo presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, e por Gonçalo Camacho, representante da Sons de Pérola. Este ano o festival que se realiza de 19 a 21 de Julho está mais consciente da necessidade de cuidar do ambiente, vai incluir a distribuição de 1.400 garrafas de alumínio reutilizáveis, 1.200 aos primeiros 400 festivaleiros a entrar diariamente no recinto, para além de palhinhas de massa e cinzeiros de cana, tudo possível através de uma candidatura ao programa nacional do Ministério do Ambiente ‘Selo Verde’.

Este é o terceiro protocolo na área cultural que a Câmara do Funchal assina este ano, depois de ter celebrado um com a Porta33 e outro com o Teatro Feiticeiro do Norte. O objectivo é apoiar o evento, nesta sétima edição com Blaya, David Fonseca, Expensive Soul e Resistência como atracções principais. O festival começou em 2013 e desde essa altura que o Município contribui para a sua realização. “Não existem festivais de música desta dimensão se não houver um forte compromisso e um forte apoio por parte da cidade onde se inserem”, disse Gonçalo Camacho, destacando o cartaz “bastante equilibrado, bastante forte, capaz de atrair várias gerações”.

Já Paulo Cafôfo preferiu falar da dinâmica que o festival traz à cidade, recordando que há sempre um custo acrescido fruto da insularidade. “Só podemos estar ao lado de quem tem a resiliência, a persistência e a determinação de levar para a frente festivais que trazem bandas que de outra forma os madeirense não podiam assistir, a não ser que se deslocassem para fora da ilha”.

O presidente aplaudiu também a opção pela candidatura que torna este festival mais leve em termos de pegada ecológica. A candidatura foi apresentada com a ajuda dos técnicos do Departamento de Ambiente da Câmara do Funchal e foi aprovado, estando 60% do financiamento com o merchandising amigo do ambiente coberto pelo ‘Selo Verde’.

A 7.ª edição do Summer Opening está orçada em 250.000 euros.