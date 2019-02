Ricardo Vasconcelos dos Amor Electro apadrinha ‘A VOZ! de Santa Cruz 2019’

‘A VOZ! de Santa Cruz 2019’ tem como padrinho do evento o músico santacruzense Ricardo Vasconcelos, teclista dos Amor Electro.

A edição deste ano reduz de 4 para 3 às categorias (infantil, juvenil e adulto) e de 20 para 15 o limite de participantes. O vencedor de cada categoria receberá como prémio pecuniário 1000 euros.

O evento volta a ter 5 galas: começa a 12 de Maio no Santo da Serra e termina a 21 de Junho, no arranque das Festas do Concelho, com a gala final em Santa Cruz. Entretanto passa pelas restantes freguesias do Município (26 de Maio na Camacha, 1 de Junho em Gaula e 8 de Junho no Caniço).

Esta manhã decorreu a apresentação pública da Mostra de Talentos: ‘A VOZ de Santa Cru’z. As inscrições decorrem até 17 de Março.

Célia Ascensão, vereadora com o pelouro da Cultura, salientou que este evento, que vai para a quinta edição, além de contribuir para “democratizar o acesso à cultura, também visa proporcionar oportunidades de palco”.

Ricardo Vasconcelos, confessou estar orgulho por ter sido convidado para padrinho do evento, e como padrinho ofereceu aos vencedores da edição 2019 a oportunidade de gravarem uma canção original nos estúdios onde trabalha na Madeira.

O teclista dos Amor Electro está de novo a viver no Concelho de Santa Cruz, conciliando a sua actividade com os afazeres profissionais da banda. Prometeu “tentar estar presente” nas galas que vão acontecer entre 12 de Maio e 21 de Junho.