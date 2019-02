Ribeira Brava acolhe sábado eliminatória do ‘Madeira a Cantar’

O Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’ retoma as eliminatórias concelhias no próximo sábado, 9 de Fevereiro, na Ribeira Brava. A 9.ª eliminatório do concurso arranca às 20h30, junto ao Fortim, na frente-mar da vila.

Recorde-se que este projecto levado a cabo pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, faz parte das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, e tem vindo a percorrer os vários concelhos, tendo por objectivo apurar a melhor voz da Região, ao mesmo tempo que potencia a descoberta, valorização e maior projecção dos inúmeros talentos que existem na Madeira e no Porto Santo.

Oito concorrentes participam na eliminatória da Ribeira Brava e procuram ser a representante do concelho na Grande Final que está prevista para o dia 27 de Abril, na Praça do Povo, no Funchal, onde todos os concorrentes serão premiados com 500€, sendo que o 3.º lugar recebe 2.000€, o segundo 3.000€ e o vencedor ganhará 5.000€.

A par da Ribeira Brava, estão por apurar, neste momento, os finalistas do Funchal (Oeste), de Machico e da Ponta do Sol, estando ainda abertas as inscrições que poderão ser efectuadas através do site www.madeira600.pt ou pelo email [email protected]