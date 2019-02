Restaurante do Funchal vai até Lisboa dar a provar as iguarias da Madeira

O restaurante Kampo, no Funchal (Rua das Murças), vai até Lisboa (Gate 67, em Marvila) entre os dias 22 e 24 de Fevereiro, a fim de participar no evento ‘Mesas Bohemia - Quando os restaurantes trocam de cidade’.

A iniciativa organizada por uma empresa nacional de cervejas convida assim pela primeira vez um restaurante das ilhas até à capital portuguesa para integrar este evento que percorre o país de Norte a Sul, conjugando as experiências gastronómicas e cervejeiras numa autêntica “viagem de sabores”.

Nesse sentido, saiba que para começar será servido, como entrada, um bolo do caco com manteiga de alho, seguindo-se três pratos bem tradicionais: gaiado seco de escabeche, sopa de trigo e, como não poderia deixar de ser, espetada madeirense com milho frito. Ao terminar, para sobremesa, haverá bolo de mel e pitanga.

Com um custo de 30 euros por pessoa, o preço inclui entrada, três pratos, três bohemias, sobremesa, água luso e café. Na sexta e sábado as portas abrem às 20 horas, já no domingo o evento desenrola-se ao almoço, às 13h30.