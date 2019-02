Projecto ‘aCORDE! espelha o desejo de instituir o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses

Na abertura da exposição ‘aCORDE! – na promoção dos cordofones tradicionais madeirenses’, no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, o director regional da Educação, Marco Gomes, referiu que esta exposição visa reforçar a visibilidade do trabalho que tem sido desenvolvido na Região ao nível dos cordofones, no sentido de fomentar um desejo de instituir no dia 4 de Fevereiro, o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses.

Marco Gomes explicou que “estão a ser preparados todos os procedimentos do ponto vista legal para que o conselho de governos se possa pronunciar e depois, naturalmente, trazer uma indicação a Assembleia para que essa data possa ser sugerida”.

“Já foi feita uma fundamentação teórica para justificar essa proposta”, acrescentou, referindo que este processo se iniciou no ano passado, na primeira edição do projecto ‘aCORDE!’.

O director regional da Educação acrescentou ainda que “esta segunda edição pretende dar mais passos nesse sentido, dessa proposta, que pensamos que em breve se vai consubstanciar”.

Esta iniciativa visa comemorar e promover os cordofones tradicionais madeirenses decorre entre os dias 4 e 8 de fevereiro, em que o público é convidado a assistir, na Assembleia Legislativa da Madeira, a vários momentos musicais, recitais e conferências. Haverá ainda espaço para um ‘workshop’ de prática instrumental que se destinam às escolas e um concerto protagonizado pela Orquestra de Bandolins e o Si Que Brade da DSEAM, alusivo às comemorações dos 30 anos destes agrupamentos artísticos.

No último dia da 2.ª edição do projecto ‘aCORDE!’, haverá a entrega de dois galardões, o prémio ‘Carlos Santos’ e o prémio ‘Cândido Drumond de Vasconcelos’. Os premiados só serão revelados no dia.