Penúltima eliminatória do ‘Madeira a Cantar’ realiza-se este sábado em Machico

O Largo da Praça, em Machico, acolhe, neste sábado, 9 de Março, a partir das 20h30, a 11ª eliminatória do concurso de Voz/interpretação musical ‘Madeira a Cantar’.

Integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, este Projecto, concretizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tem vindo a percorrer os vários concelhos e encontra-se na sua recta final, tendo por objectivo apurar a melhor voz da Região. Uma iniciativa que, simultaneamente, tem vindo a potenciar a descoberta, valorização e maior projecção dos inúmeros talentos existentes, tanto na Madeira e no Porto Santo.

Relembre-se que os concorrentes são avaliados por um júri, de acordo com os critérios pré-estabelecidos: qualidade vocal, criatividade interpretativa e presença em palco. Os finalistas de cada concelho recebem, na grande final, um prémio no valor de 500 euros, estando reservado para o terceiro lugar 2.000 euros, 3.000 euros para o segundo classificado e 5.000 euros para o grande vencedor.

A entrada é livre.