Paula Cabaço elogia trabalho do Teatro Amador do Livramento

No 18.º aniversário do Teatro Amador do Livramento, que hoje se assinalou nos Jardins de Santa Luzia, a Secretária Regional do Turismo e Cultura destacou que o Governo Regional valoriza o trabalho deste grupo amador.

“Estão a comemorar 18 anos de actividade, com projectos de proximidade que são desenvolvidos no terreno e junto das pessoas tendo como palco o Jardins de Santa Luzia. Com a vantagem de terem sempre como preocupação o envolvimento com outros artistas e colegas de profissão”, afirmou Paula Cabaço, realçando ainda que o Governo Regional “vê e valoriza o teatro e o trabalho do TAL, desta forma muito positiva, como trabalho em prol da coesão social, do lazer e da saudável ocupação dos tempos livres”.