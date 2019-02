Orquestra de Bandolins e Si Que Brade comemoram 30.º aniversário em concerto

No ano em que celebra o seu 30.º aniversário, a Orquestra de Bandolins da Direcção Regional de Educação (DRE)/Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) volta a associar-se ao grupo Si Que Brade para um concerto comemorativo, integrado no evento aCORDE! ¬– projeto da Secretaria Regional de Educação que visa a promoção dos cordofones tradicionais madeirenses – que decorre na Assembleia Legislativa Regional, entre os dias 4 e 8 de Fevereiro. O concerto, de entrada livre, tem lugar esta terça-feira (5 de Fevereiro), pelas 19h30.

Estes grupos, criados no ano lectivo de 1987/1988, para a prática dos cordofones tradicionais madeirenses e dos bandolins, reencontram-se passados 30 anos neste concerto.

O reportório apresentado pelos dois grupos, designadamente, O Si Que Brade e a Orquestra de Bandolins, representa a ligação à música tradicional madeirense, à música do mundo e à sonoridade de diversos projectos de simbiose.

Os grupos:

A Orquestra de Bandolins da DRE/DSEAM foi criada em 1989 pela Secretaria Regional de Educação e é composta por 21 músicos. Tem a sua base educativa na actividade de bandolim, frequentada por cerca de 45 crianças e jovens, e tem como principais objectivos o incentivo à prática deste instrumento e o aumento dos conhecimentos teóricos e práticos da música, de repertório e géneros musicais. Os instrumentos que integram esta Orquestra são bandolins, bandolas, violas e contrabaixo e o seu repertório inclui músicas dos géneros clássico, ligeiro e contemporâneo. A direcção artística é da responsabilidade de Teresa Leão.

O Si Que Brade - Grupo de Música e Instrumentos Tradicionais, da DRE/DSEAM, inicialmente designado de Tuna de Instrumentos de Corda Tradicionais Madeirenses, foi constituído no ano lectivo de 1987/1988, com o objectivo de estimular os jovens das escolas da região para a aprendizagem dos instrumentos tradicionais madeirenses. Actualmente, é composto por 11 elementos com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos. O seu repertório incide predominantemente na área da música tradicional e popular madeirense, embora apresente temas populares nacionais e internacionais, assim como música erudita. O grupo tem realizado vários concertos com o intuito de dar a conhecer as raízes culturais do cancioneiro madeirense e divulgar os instrumentos regionais. A direcção artística é da responsabilidade de Roberto Moritz.