Orquestra Clássica da Madeira dá Concertos de Carnaval sob a batuta de Luís Andrade

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta este domingo, dia 3 de Março, pelas 18 horas e pelas 21h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, dois Concertos de Carnaval, sob a batuta do maestro convidado Luís Andrade.

Como programa musical, poderá escutar diversos temas a começar desde logo por J. Strauss II [1825 - 1899] - Die Fledermaus Overture [1874] e passando por outros como de K. Badelt [n.1967] - Pirata das Caraíbas Suite [2003]; V. Monti [1868-1922] - Czardas [1904]; P. I. Tchaikovsky [1840-1893] - Da Suite “Lago dos Cisnes” [1876]; Valsa; Dança Húngara; Dança Espanhola; Dança Napolitana; Dança dos Pequenos Cisnes; C. Saint-Saens [1835-1921] - O Cisne [1886]; P. I. Tchaikovsky [1840-1893] - Da Suite “Lago dos Cisnes” [1876]; Scena; W. A. Mozart [1756-1791] - da Sinfonia Nº 40 - Molto allegro [1788] e ainda Arturo Marquez [n.1950 ] Conga del Fuego Nuevo [2005].

“Com uma temporada onde a Orquestra Clássica da Madeira está a dar o seu forte contributo para o panorama musical da Região, com impacto a nível nacional e internacional, os últimos concertos têm sido o espelho do fulgor da nossa actividade, pelas propostas artísticas apresentadas, com solistas e maestros premiados e aplaudidos internacionalmente, assim como pelo carinho que sentimos do público que nos ouve. Neste início de março, destacamos o Concerto de Carnaval, dia 03, com sessão dupla, onde, com o maestro convidado Luís Andrade a orquestra se vai despir da sua imagem tradicional e surpreender com irreverência, humor e permanentes surpresas, sem perder a exigência técnica e musical que nos é reconhecida. Luís Andrade, com uma carreira emergente como maestro, mais uma vez dirige este concerto de carnaval com a nossa orquestra, num registo difícil de assumir. Um Concerto de Carnaval, onde vamos brindar o nosso público, inspirando à magia, ao humor, à descontracção, à irreverência”, assume o director artístico da OCM, Norberto Gomes, que promete dois Concertos de Carnaval “únicos”.

Os bilhetes custam entre os cinco e os 20 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Maestro Convidado - Luís Andrade

Luís Andrade nasceu na ilha da Madeira a 4 de Março de 1979. Proveniente de uma família de músicos, aos quatro anos começou a estudar violino com a sua mãe e aos sete, violoncelo com o professor Agostinho Henriques no Conservatório de Música da Madeira.

Em 1995 foi para Kiev (Ucrânia) estudar violoncelo com V. Tchervov tendo-se graduado com distinção em 2001.

Entre 2000 e 2004 estudou violoncelo com Alexander Petrasch no Conservatório de Maastricht (Holanda) tendo também terminado com distinção. Teve também como professores de violoncelo e música de câmara Alan Weiss, Avi Schoenfeld, Radu Aldulesco, Michael Strauss, Mixail Milman e Fine Art Quartet.

Em 2003 Luís Andrade graduou-se em Direcção de Orquestra pela Academia Nacional da Ucrânia P.I. Tchaikovsky tendo estudado com E. Duchenko e em 2004 pelo Conservatório de Maastricht onde estudou com Jan Stulen. Em Julho de 2010 Luís Andrade terminou o Mestrado em Direcção de Orquestra no Conservatorio de Maastricht com Enrico Delamboye, tendo dirigido no seu exame final a 3ª Sinfonia de Brahms com a Limburgs Symfonie Orkest.

Como maestro dirigiu a Orquestra de Câmara dos Alunos da Academia Nacional da Ucrânia P.I. Tchaikovsky, Orquestra Sinfónica de Kiev, Promenade Orchestra, “Arka” Sinfonie Orkest, Joseph Hollman Chamber Orchestra, Ensemble Liatochinsky Kiev, a Limburgs Symfonie Orkest e mais recentemente a Netherlands Symphony Orchestra.

Desde Agosto de 2010, Luís Andrade é membro efectivo da The Netherlands Symphony Orchestra na qualidade de Violoncelista, conciliando com a sua carreira de maestro.

Em Janeiro de 2013, quando se preparava para um concerto como membro da Orquestra Sinfónica de Holanda, foi chamado nos últimos 5 minutos para substituir o maestro que ficou doente. A sua prestação foi um sucesso, tendo sido convidado para dirigir a mesma orquestra em 2014, 2015 e 2016.

Na temporada 2013/2014, foi convidado a voltar à sua terra natal para realizar três projectos com a Orquestra Clássica da Madeira, sendo novamente convidado para dirigir a Orquestra nas temporadas 2014/2015 e 2015/2016.