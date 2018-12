Orquestra celebra Novo Ano sob a batuta de Pablo Urbina

Após o sucesso alcançado no Concerto de Carnaval 2018, o jovem maestro espanhol Pablo Urbina está de regresso à Região para dirigir os tradicionais concertos de Fim de Ano e de Ano Novo no Teatro Baltazar Dias, com dois repertórios distintos.

O concerto de Fim de Ano contará também com a participação do premiado pianista madeirense Rafael Kyrychenko, com mais um concerto no Ciclo ‘Os Concerto para Piano’.

Para o dia 1 de Janeiro, há uma selecção das mais interessantes polcas, marchas e valsas da família Strauss para desfrutar, com a habitual boa disposição de ano novo.

Uma vez que entramos em 2019, ano comemorativo dos 600 anos do achamento da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira opta por apresentar neste concerto três obras de criação madeirense, do final do séc. XIX que figuravam no repertório das orquestras que existiam nesse período na Madeira.

“Dois concertos, duas propostas diferenciadas de programa no Teatro Municipal Baltazar Dias, nestes dias de festa, para si! Venha comemorar 2018! Venha festejar 2019!”, convida o director artístico Norberto Gomes.

De referir que o primeiro concerto tem lugar no dia 28, às 18 horas, e o segundo, no dia 1 de Janeiro, às 18h e às 21h30.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e custam entre 5 e 20 euros.