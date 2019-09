Nova temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias com muitas novidades

A temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, foi esta tarde apresentada e traz ao Funchal diversas novidades, com destaque para o Festival de Cinema Italiano, os concertos de Mafalda Arnauth e Cristina Branco, a 5.ª edição do Madeira Piano Fest, a estreia em solo regional do Festival Internacional de Vídeo-Arte ‘Image Play’ e ainda o espectáculo ‘Doesdicon’, de Tânia Carvalho, do Grupo Dançando com a Diferença.

“Estas linhas programáticas são mais intencionais, mais visíveis, e ajudam-nos a conferir uma maior identidade a este polo cultural, que é o teatro. Queremos continuar a assumirmo-nos como um teatro para a cidade, procurando ter um olhar atento, não só à cultura portuguesa, como também às diferentes culturas do Mundo. Queremos que a marca deste nosso teatro continue a ser a marca da democratização cultural, mostrando que estamos sempre abertos ao Funchal, às associações culturais, às artistas e aos artistas. O teatro sempre foi um espaço de diálogo, discussão, aproximação, inquietação e partilha”, afirmou a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da Cultura e Turismo, Madalena Nunes, enaltecendo o facto da autarquia, “em 131 anos de história”, assinalar pela “terceira vez” o lançamento da programação nestes moldes, ou seja, “desde 2017 o Teatro Municipal Baltazar Dias passou a contar com a temporada artística e com a definição de linhas programáticas”.

Repartido em três eixos programáticos, este programa que ganhou forma graças “a um investimento financeiro significativo que já não se verificava há 11 anos” está assente nos direitos humanos, teatro e memória. Eis então aquilo que se vai passar no ‘Baltazar Dias’ até ao final do ano:

Festival de Cinema Italiano - 12 a 15 de Setembro

Conferências do Teatro ‘Madeira de A a Z’ - 18 de Setembro

‘Palco de Afectos’ (Lançamento de DVD) - 19 de Setembro

Apresentação do Plano Nacional para as Artes - 20 de Setembro

Concerto Inaugural da Orquestra Clássica da Madeira - 21 de Setembro

Concerto de Diana Duarte (Flor) - 22 de Setembro

‘Odeio este tempo detergente’ - 28 e 29 de Setembro

Exposição ‘Emanuel Aguiar - 40 Anos a Criar’ - 2 de Outubro

Festival Cultural Sénior - 3 e 4 de Outubro

Concerto de Mafalda Arnauth - 5 de Outubro

Funchal Canta Alfredo Marceneiro - 6 de Outubro

Concerto de Cristina Branco - 7 de Outubro

‘Conferências do Teatro ‘Madeira de A a Z’ - 9 de Outubro

Festival de Marionetas e Formas Animadas ‘Mariofa’ - 10 a 12 de Outubro

Concerto de Música de Câmara da Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas - 16 de Outubro

Concerto de Acordeão - 18 de Outubro

Ensaio de Fundo - 23 de Outubro

Encontro de Cultura Acessível - 24 de Outubro

Concerto Solidário ‘Venexos’ - 26 de Outubro

Oceanos - Comemorações do Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner - 30 de Outubro

‘Mano a Mano’ - 31 de Outubro

Encontro Lusófono de Tocadores de Viola de Arames - 1 de Novembro

Madeira Piano Fest - 2, 3, 6, 8 e 10 de Novembro

Exposição de Jacinto Rodrigues - 7 de Novembro

Projectos Culturais em Rede a Partir dos Contextos Lusófono e Ibéro-Americano - 12 de Novembro

Concerto de Música de Câmara da Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas - 13 de Novembro

Espectáculo de Dança - 15 a 17 de Novembro

Conferências do Teatro ‘Madeira de A a Z’ - 19 de Novembro

‘Image Play’ - International Video Art Festival - 20 e 21 de Novembro

IV Festival Internacional de Bandolins - 22 a 24 de Novembro

‘O Triunfo dos Porcos’ - 26 de Novembro a 1 de Dezembro

Conferências do Teatro ‘Madeira de A a Z’ - 4 de Dezembro

‘Doesdicon’ de Tânia Carvalho (Grupo Dançando com a Diferença) - 4 e 5 de Dezembro

‘Solo for Maria’ (Grupo Dançando com a Diferença - 5 de Dezembro

‘Teoria das Três Idades’ de Sara Barros Leitão - 6 e 7 de Dezembro

Teatro Musical ‘A Rainha do Gelo’ - 13 de Dezembro

Exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ - 13 de Dezembro a 31 de Janeiro

Recital de Canto e Piano - 19 de Dezembro

Recital de Piano - 30 de Dezembro