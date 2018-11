Natércia Xavier é a oradora do seminário ‘A Janela Indiscreta da Cultura’

O Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da A Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira promove, no dia 13 de Novembro, entre as 18h00 e as 20h00, um seminário com o tema “A Janela Indiscreta da Cultura – dos casamentos promissores aos divórcios litigiosos”. Um seminário que terá como oradora a ex-Directora Regional da Cultura Natércia Xavier.

Licenciada em Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Estratégica e Desenvolvimento do Turismo, e em Desenvolvimento e Cooperação Internacional desempenha, desde Outubro do ano passado, as funções de adjunta para a Cultura da Secretária Regional do Turismo e Cultura.

A intervenção de Natércia Xavier faz parte do programa do Mestrado em Gestão Cultural, inserido na disciplina Estudos Culturais e dirige-se, em primeiro lugar, aos estudantes do Mestrado. O seminário, no entanto, está aberto a todos os interessados.