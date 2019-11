Museu Etnográfico da Madeira apresenta publicação ‘Cadernos de Campo n.3’

O Museu Etnográfico da Madeira apresenta esta quarta-feira, dia 27 de Novembro, às 18 horas, o ‘Cadernos de Campo nº. 3’, dedicado às Festas e Romarias.

A nova publicação surge depois de ‘Artefactos em cana vieira’, em 2017, e ‘Traços de madeira: a arte de embutir’, em 2018, e resulta do estudo e registo das festas e romarias, testemunhos de uma das mais ricas manifestações da cultura popular madeirense.

O Livro com textos, fotografia e ilustrações da autoria dos Técnicos do museu, pretende divulgar testemunhos do Património Cultural Material e Imaterial recolhidos ao longo de 20 anos.