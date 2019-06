‘Museu de fotografia da Madeira - Ateliê Vicentes’ reforça oferta cultural da Região

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, visitou, ontem, o espaço do futuro ‘Museu de Fotografia da Madeira – Ateliê Vicentes’, acompanhando, de perto, os trabalhos finais de restauro que estão a ser executados, no local, em algumas das peças do espólio que, em breve, serão partilhadas com o público.

Detentor de um património único na Madeira e no país, este espaço congrega não só o legado fotográfico dos Vicentes, dos Fotógrafos Perestrellos, dos Figueiras, da Ponta de Sol e de Carlos Fotógrafo, entre outros, como conta, ainda, com equipamento e mobiliário do passado.

De acordo com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, o novo Museu da Fotografia contemplará zonas para exposições temporárias e temáticas, a par de uma forte componente educativa que permita explorar o conhecimento da fotografia, tanto do ponto de vista da sua história mas abordando, também, as novas tendências, junto de vários públicos.

A ideia do Governo Regional passa, também, por explorar, neste âmbito, parcerias com entidades externas à Região, de modo a projectar, simultaneamente, a imagem da Madeira, enquanto destino turístico e cultural, associando-a à fotografia. A este propósito, refira-se que “será desenvolvida uma linha gráfica e um projecto de promoção e divulgação do novo Museu, de modo a afirmar a sua divulgação no exterior”, destaca nota da SRTC.

Importa sublinharr ainda que o custo da obra, a cargo da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (PATRIRAM), orça um montante de 1 milhão e 200 mil euros. Para além desta verba e no que respeita ao investimento desta Secretaria Regional do Turismo e Cultura nas diferentes componentes do projecto - que integram, entre outros trabalhos, a conservação e restauro do espólio fotográfico e não fotográfico, a museologia e a linha gráfica do Museu - “estamos a falar de um montante que ronda os 500 mil euros, valor comparticipado em 85% pelo FEDER (Madeira 14-20)”, salienta a mesma nota.

Com a abertura do ‘Museu de Fotografia da Madeira – Ateliê Vicentes’, a Madeira passará a dispor de “um espaço de grande valor histórico e documental”, que irá “contar a história da fotografia e das grandes casas da fotografia da Madeira”, salientou a governante, sublinhando que a Região e, concretamente, a cidade do Funchal, “reforça e requalifica a sua oferta cultural e museológica, quer para os madeirenses, quer para os turistas, assim como abre espaço a novas abordagens e corresponde a diferentes motivações, junto de vários públicos”, revelou Paula Cabaço.