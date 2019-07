MUDAS acolhe ‘Museus em Festa’ até sábado

Até ao próximo dia 13 de Julho (sábado), o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe, durante as manhãs, o novo projecto educativo integrado nas Comemorações dos 600 Anos ‘Museus em Festa’, especialmente dirigido ao público infantojuvenil. Uma iniciativa que se materializa através da semana pedagógica ‘MUDAS. HOTsummer’.

São várias as actividades programadas para este espaço e que visam não só promover o “diálogo” com o espólio do museu como, também, a reflexão sobre o passado e o presente do arquipélago.

“Pão de açúcar”, a primeira actividade, vai registar em 600 peças, em cerâmica terracota, o ciclo económico do açúcar.

“Jardins impressos”, a segunda, abarca o povoamento da Madeira e Porto Santo com a produção de imagens sobre a flora endémica da Região.

A terceira e quarta acção, “Manchas que contam histórias” e a “Forma do horizonte”, pretendem explorar técnicas de desenho e pintura, abordando, com este objectivo, os diversos conteúdos da história dos 600 anos do arquipélago.

“Viagem guiada / visita poético-musical”, a quinta actividade, vai proporcionar a apresentação de desempenhos performativos enquadrados numa viagem pelos espaços do “MUDAS”, em que os viajantes serão guiados por Dom Duarte de Brito e Dona Joana Cabral, os primeiros moradores da Casa das Mudas.

“Concerto para bebés”, a sexta, vai colocar em diálogo a colecção do museu com apontamentos musicais, de forma a estimular, sensorialmente, os bebés e, finalmente, “O horizonte – conta um conto”, a última acção prevista, terá como base as obras que integram a exposição de Jorge Martins, presentemente em exibição, incluindo apontamentos musicais e contadores de estórias.

Este conjunto de actividades destina-se a um público diversificado que envolve as creches, infantários, escolas, lares, centros de dia, centro de desenvolvimento e programas de ocupação de tempos livres.

Depois do MUDAS, o ‘Museus em Festa’ chegará ao Museu Quinta das Cruzes.