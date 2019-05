‘Mostra o Que Vales’ dá música ao La Vie este sábado

Realiza-se este sábado, dia 25 de Maio, a 3.ª eliminatória do concurso de talentos ‘Mostra o Que Vales’, dinamizado pelo centro comercial La Vie Funchal, a partir das 19 horas.

Naquela que é a última eliminatória antes de prosseguir para a fase final, sobem ao palco montado nesta superfície 12 jovens artistas, sendo que apenas oito avançam para as meias-finais que terão lugar no mês de Junho.

Como jurados estarão a professora Leonor Mena e os músicos Francisco Freitas e Miguel Pires, com este último a presentear o público com uma actuação ao vivo. De resto, esta sinergia entre músicos e aspirantes é, na verdade, um dos propósitos do ‘Mostra o Que Vales’, um evento que dá voz ao novo talento madeirense.