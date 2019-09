Miguel Silva Gouveia abriu exposição do Grupo Dançando com a Diferença

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente ontem à tarde na Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira, para a inauguração de uma exposição promovida pelo Grupo Dançando com a Diferença, que reúne trabalhos dos bailarinos do grupo, após um workshop de desenho orientado pelos artistas plásticos Tânia Carvalho e Luís Guerra. A vereadora Madalena Nunes também esteve presente na ocasião.

Miguel Silva Gouveia destacou, na ocasião, “a parceria frutífera do Município com o Grupo Dançando com a Diferença ao longo dos últimos anos, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal, que tem rendido trabalhos e espetáculos com os quais toda a cidade fica a ganhar, pelas temáticas abordadas, pelos protagonistas e por uma cidade cada vez mais inclusiva e culturalmente empenhada, diversificada e acessível.”

O Presidente manifestou, igualmente, o “apreço pelo dinamismo que tem sido empregue pela curadoria da Galeria Marca de Água nas suas exposições, que considerou uma grande mais-valia para a oferta da cidade”, tendo sido entregues, por fim, diplomas a todos os envolvidos no projecto.

A exposição ficará patente ao público até dia 17 de Outubro, podendo ser visitada no horário da galeria ou noutro horário mediante marcação prévia.