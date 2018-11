Mário Sousa é o oitavo finalista do ‘Madeira a Cantar’ pelo concelho da Calheta

Com o tema ‘Feeling Good’, Mário Sousa - que completou precisamente 30 anos este sábado - foi o grande vencedor da oitava eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’, representando o concelho da Calheta.

A Calheta foi último concelho a escolher, a 24 de Novembro, o seu representante para a Grande final de 2018 desta iniciativa organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

As restantes eliminatórias - Municípios da Ribeira Brava, Funchal Oeste, Machico e Ponta do Sol - terão lugar a partir de fevereiro de 2019, estando neste momento abertas as inscrições e prontas a realizar no site www.madeira600.pt ou através do email madeiraacantar@gmail.com.

Presente no evento, a Directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, destacou, mais uma vez, a qualidade do espectáculo e enalteceu o percurso que tem vindo a ser desenvolvido pelo projecto.

“Ao longo destas 8 eliminatórias, fizemos um percurso interessante, descobrimos talentos que devem ser acarinhados e, no fundo, estamos a promover e a divulgar vozes que podem ter um futuro promissor”, reforçou Teresa Brazão, acrescentando que o “Madeira a Cantar tem sido, sem dúvida, uma das mais emblemáticas formas de celebrar os 600 Anos, junto da comunidade e apostando nas novas gerações que encontram, nesta iniciativa, uma oportunidade”.

Representando o concelho da Calheta, Mário Sousa junta-se, assim, à Carolina Silva, Sofia Almeida, Matias Sousa, Joana Novo, Carolina Gomez, Monica Ascenção e Sónia Soares, finalistas de Câmara de Lobos, Santa Cruz, Funchal, São Vicente, Porto Moniz, Santana e Porto Santo respectivamente.

Recorde-se que os finalistas apurados para a grande final de 27 de Abril de 2019 recebem um prémio no valor de 500 euros, estando reservado, para o grande vencedor, o prémio de 5.000 euros.