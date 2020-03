Maktub Soundsgood poderá ser adiado para Julho

Em comunicado, a organização do Maktub Soundsgood, encabeçada por Fábio Afonso, afirma que está em cima da mesa a alteração da data prevista para o festival que iria decorrer na freguesia do Paul do Mar, a 2 de Maio.

Segundo Fábio Afonso, há hipótese de realizar o festival reservado às batidas reggae a 11 de Julho deste ano ou “só no ano de 2021”, uma decisão que surge “devido às circunstâncias resultantes da pandemia mundial de Covid-19 e com todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira”.

Não esquecendo o compromisso que tem com as pessoas, a organização informa ainda que os artistas já anunciados (Armandinho, Anthony B e Jahcoustix) “foram contactados e eles mesmos não querem deixar de cá vir”, daí esta alteração de data.

“Trata-se de um adiamento inevitável, neste momento, e será salvaguardado tudo o que já foi feito até esta altura relativamente à montagem desta grande festa”, ressalva Fábio Afonso.