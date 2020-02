Mais de 400 visitantes já viram ‘Momentos’ de Fernando Ricardo

Desde o passado dia 16 de Janeiro, data da abertura da exposição ‘Momentos’ de Fernando Ricardo, a Galeria Marca de Água, no Funchal, registou mais de quatro centenas de visitantes.

De acordo com a ‘retrospectiva’ publicada pela Galeria na sua newsletter, no mês de Janeiro foram realizadas três visitas orientadas, duas oficinas criativas e dois eventos culturais na Marca de Água, no seguimento da aposta que o espaço tem vindo a desenvolver junto da comunidade onde se insere.

Neste âmbito, a Galeria divulga ainda que se encontra receptiva à programação de visitas orientadas para grupos, mediante marcação prévia.

De referir que as iniciativas da Marca de Água têm carácter gratuito.

Raquel Fraga, proprietária e directora artística da galeria, agradece “a todo o público visitante, pela confiança, reiteradamente expressa” e promete mais iniciativas para os próximos meses.

Marca de Água recebe estágios do ISAL

Já a partir do dia 2 de Março, a Galeria Marca de Água dá continuidade ao protocolo de cooperação com o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, recebendo em estágio curricular de um estudante da Licenciatura em Turismo.