Madonna começa hoje em Lisboa digressão europeia ‘Madame X’

A cantora norte-americana Madonna começa hoje a digressão europeia ‘Madame X’ com o primeiro de oito concertos no Coliseu de Lisboa, a cidade que a inspirou para o mais recente álbum.

A digressão ‘Madame X’ chega à Europa, com 37 concertos em Lisboa, Londres e Paris agendados até ao final de Março, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos, onde houve problemas de produção no arranque e cancelamentos no final por lesão da cantora.

De acordo com o alinhamento da digressão nos Estados Unidos, o espectáculo de Madonna estará dividido em quatro actos, a produção cénica incluirá a reinvenção de uma casa de fados e a interpretação de “Fado Pechincha”, com o guitarrista Gaspar Varela.

Além do jovem guitarrista português, bisneto de Celeste Rodrigues - fadista de quem a artista norte-americana é admiradora -, a digressão conta ainda com a trompetista portuguesa Jessica Pina, os percussionistas Carlos Mil-Homens e Miroca Paris e o grupo feminino cabo-verdiano Batukadeiras.

Tanto o novo álbum como esta digressão são assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos últimos anos, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum ‘Madame X’ inclui colaborações com a cantora brasileira Anitta e o músico colombiano Maluma.

Nos concertos ‘Madame X’, que decorrem em salas mais pequenas e intimistas, Madonna desenhou um alinhamento que inclui alguns temas novos, como ‘God Control’ e ‘I Rise’, mas também material antigo com ‘Express Yourself’, interpretado ‘a capella’, ‘American Life’ e ‘Papa don’t preach’.

Além do concerto de hoje, Madonna, 61 anos, estará no coliseu de Lisboa nos dias 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23.

A primeira vez que Madonna actuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a ‘Re-Invention Tour’. No ano seguinte actuou em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital em 2008. Em 2012 actuou no Estádio Cidade de Coimbra.