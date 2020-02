Madeira Shopping prepara-se para receber magia do Carnaval

O Carnaval está a chegar ao Madeira Shopping com muitas actividades que prometem espalhar sorrisos e gargalhadas entre os madeirenses.

De 22 a 26 Fevereiro, cortejos, máscaras e muita música vão juntar-se no piso 0 do centro comercial, num ambiente de folia e fantasia onde nenhum elemento da família vai ficar de fora.

O primeiro momento está já marcado para dia 22 de Fevereiro, pelas 15 horas, altura em que o ‘sambódromo’ do Madeira Shopping recebe quatro trupes a desfilar: Fitness Team, Amantes da Folia da Casa do Povo de Santa Cruz, Tribalistas e Associação Olho-te.

Cada grupo vem apresentar uma temática diferente, respectivamente: ‘Alice no País das Maravilhas’, ‘Egipto’, ‘O Oceano e a sua Poluição’ e ‘O Sonho’. Ao todo, são quase 230 pessoas em clima de festa que prometem contagiar a cidade do Funchal de cor, magia e, acima de tudo, ‘samba no pé’.

Já os mais novos desfilam as suas melhores máscaras no dia 25 de Fevereiro, pelas 11h30, num cortejo cuja apresentação fica uma vez mais a cargo da conhecida Mariluxa. Este será um momento repleto de animação infantil que vai ter pipocas para os presentes e onde as três melhores máscaras serão premiadas com um gift card.

Não fica a faltar o ‘Espaço Fantasia’, nos dias 23, 24 e 26 de Fevereiro, a ter lugar no piso 0 do centro, onde, entre balões coloridos, crianças e jovens vão dar asas à fantasia e explorar os mais mirabolantes disfarces de Carnaval, bem como aventurar-se em mesas infantis para desenhos e pinturas faciais.

Neste espaço de acesso gratuito, e que estará aberto das 11 às 14 horas e das 16 às 20 horas, os mais pequenos poderão ainda tirar fotografias para levar consigo as melhores memórias carnavalescas.