Madeira Camerata actua quarta-feira no Belmond Reid’s Palace

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira, apresenta esta quarta-feira, 27 de Novembro, às 21h30, um concerto pela Orquestra de Cordas, Madeira Camerata, no Belmond Reid’s Palace.

Neste concerto serão interpretadas obras de diversos compositores, nomeadamente, Pachelbel ‘Cânone’, Bach, ‘Ária da Suite em Ré’, Haendel/Aslamasian, ‘Passacaglia’, Corelli, ‘Concerto Grosso em Ré maior Op.6 No.4 ‘, Vivaldi, ‘Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151’, e Soares da Costa, ‘Homenagem’.

Os bilhetes estão disponíveis na receção do Belmond Reid´s Palace e custam 20.00€ - inclui uma bebida no Cocktail Bar.

Agrupamento interino da OCM

A Madeira Camerata, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, pauta-se pela interpretação de repertório para orquestra de cordas e pela divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Com direcção artística do violinista madeirense Norberto Gomes, a Madeira Camerata já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Perez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luis Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros.

Apresentou-se em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

Programa

J. Pachelbel [1653 – 1706] - Cânone

J. S. Bach [1685 – 1750] - Ária da Suite em Ré

G. F Haendel/Aslamasian, S. [1685 – 1759] - Passacaglia

A. Corelli [1653 – 1713] - Concerto Grosso Op.6 Nr.8

A. Vivaldi [1678 – 1741] - Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

R. Soares da Costa, [n.1958] - Homenagem

Composição Madeira Camerata

Norberto Gomes. Violino

Olena Soldatkina. Violino

Nshan Chalikyan.Violino

Parandzem Khachkalyan.Violino

Valeriy Perzhan. Violino

Edina Tenki. Violino

Volodymyr Petryakov. Viola

Marina Gyumishyan. Violoncelo

Iryna Bandura. Violoncelo

Gábor Bolba. Contrabaixo