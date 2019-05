‘Levada’ recebe amanhã tertúlia e workshop com actor Dinarte de Freitas

A secretaria regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, promove, amanhã (23 de Maio), pelas 18h30, uma tertúlia e um workshop sobre cinema e representação no Anexo da Levada, junto à Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal.

A iniciativa insere-se no âmbito do VI Festival de Audiovisual e Cinema Escolar - FACE, que contará com a participação de Dinarte de Freitas, padrinho do FACE, e dos alunos de teatro da DSEAM, orientados pela Professora Diana Pita.

“Pretende-se, com esta actividade, proporcionar aos alunos uma experiência de representação sob a orientação de Dinarte de Freitas, actor reconhecido a nível nacional e internacional. Assim, os alunos, poderão adquirir técnicas e dicas importantes, bem como analisar e reflectir sobre o resultado final. Haverá também um momento de partilha de opiniões acerca da representação e do cinema, onde o actor irá falar sobre o seu percurso profissional e tentar esclarecer dúvidas, anseios e perspectivas de quem pretende ingressar nesta área”, revela uma nota da secretaria.

Recorde-se que o FACE realiza-se no dia 7 de Junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, no âmbito da ‘Semana Regional das Artes 2019’.

O momento alto deste festival será a cerimónia de entrega de prémios, na qual serão apresentados os vencedores do ‘Madeira Curtas’ e atribuídos os prémios Educamedia, a Certificação Escola Educamedia e o Prémio Personalidade, entre outros.