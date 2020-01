Jean Paul Gaultier abandona Alta-Costura

Foi através do Instagram que Jean Paul Gaultier anunciou a sua retirada da Alta-Costura. O conceituado francês era, há já muitos anos, um dos nomes fortes da Fashion Week dedicada à Alta-Costura.

O seu último desfile neste segmento de moda de luxo e exclusiva, acontece na próxima quarta-feira, 22 de Janeiro, no Théâtre du Chatelet, em Paris, onde vai assinalar em simultâneo 50 anos de carreira. O Designer prepara uma grande festa com a presença de vários amigos e convida os entusiastas de moda e da sua marca, em particular, a não perderem este grande evento.

Gaultier assegura que a marca vai continuar, assim como a Alta-Costura, mas prepara um novo conceito que será revelado em breve.