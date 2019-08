Já estão esgotados no Café do Teatro os bilhetes para o concerto de James Arthur no Funchal

O Café do Teatro acaba de informar que já não tem bilhetes para o concerto do Dia da Cidade do Funchal, que será protagonizado pelo músico britânico James Arthur, no Parque de Santa Catarina, a 20 de Agosto.

Ainda há ingressos na bilheteira da CMF no Parque de Santa Catarina, situada logo à entrada do Parque, que abre a partir das 15 horas desta segunda-feira.

O concerto de James Arthur é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como parceiros a Empresa de Cervejas da Madeira e o Café do Teatro, e será inteiramente gratuito, mas condicionado à lotação do Parque de Santa Catarina, que é de 7 mil pessoas.

Justamente para efeitos de segurança, controlo de entradas e para que toda a gente possa desfrutar do espectáculo em plenas condições, é necessário proceder ao levantamento de bilhetes presencialmente.