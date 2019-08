Já esgotaram nas lojas do DIÁRIO os bilhetes para o concerto de James Arthur no Funchal

As lojas do DIÁRIO (Fernão de Ornelas, Alfândega e Marina Shopping) já não têm bilhetes para o concerto do Dia da Cidade do Funchal, que será protagonizado pelo músico britânico James Arthur, no Parque de Santa Catarina.

Ainda há ingressos na bilheteira da CMF no Parque de Santa Catarina, situada logo à entrada do Parque, que abre a partir das 15 horas desta segunda-feira.

O concerto de James Arthur é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como parceiros a Empresa de Cervejas da Madeira e o Café do Teatro, e será inteiramente gratuito, mas condicionado à lotação do Parque de Santa Catarina, que é de 7 mil pessoas.

Justamente para efeitos de segurança, controlo de entradas e para que toda a gente possa desfrutar do espectáculo em plenas condições, é necessário proceder ao levantamento de bilhetes presencialmente.