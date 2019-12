Galeria Marca de Água regista 11 mil visitas em 2019 e perspectiva novo ano cultural

A Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira n.º 119, registou em 2019, mais de 11 mil visitas, número que representa um aumento de 175% em relação a 2018, apontando para as 16 mil visitas desde a sua abertura, em Maio de 2017.

Em jeito de balanço, este espaço cultural realizou 10 exposições temporárias, tendo exposto mais de 500 obras de 43 artistas. Já no âmbito da programação dos serviços educativos, foram desenvolvidas 21 visitas orientadas, 12 oficinas criativas, 10 parcerias e duas conferências.

Atualmente está em exposição o trabalho individual ‘Árvore, uma linha à diáspora’ da autoria da artista plástica madeirense Dina Pimenta, que poderá ser visitada até ao dia 10 de Janeiro.

Raquel Fraga, directora artística e proprietária da galeria, destaca a “progressiva consolidação da marca junto do público madeirense e o reconhecimento da qualidade da programação, que tem vindo a reunir os principais nomes consagrados das artes plásticas nacionais e regionais, assim como uma clara aposta em novos artistas e curadores”.

Janeiro apresenta novas propostas

Para 16 de Janeiro, a galeria inaugura, às 18h30, uma nova exposição de produção nacional denominada ‘Momentos’, da autoria do conceituado fotojornalista Fernando Ricardo, que se desloca especificamente à Região para o efeito.

Ainda neste primeiro mês do ano, continuam as visitas orientadas e mais projectos educativos, dirigidos a alunos da Escola Secundária Francisco Franco e do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), assim como a utentes do Espaço Sénior das Cruzes, tutela da Sociohabita Funchal E.M.

A programação da galeria está, desde Janeiro de 2019, a cargo de Diogo Goes, curador residente na Marca de Água. O curador refere que “faz todo o sentido reforçar a programação para melhor corresponder às expectativas do público que habitualmente nos visita e também potenciar e atrair novos públicos para a arte contemporânea”.