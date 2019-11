Festival Internacional de Vídeo Arte reúne obras e criativos de renome no Funchal

Abriu ontem no Funchal o Festival Internacional de Vídeo Arte ‘Image Play’. O momento contou com a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Funchal que reforçou a aposta do Município na realização deste evento “pela sua diversidade e inovação” e pelo facto de reunir “diversos criativos nacionais e internacionais” que mostrarão as suas obras de vídeo arte.

Madalena Nunes considerou que se trata de uma “oportunidade única de poder visionar o trabalho destes artistas” e muitas obras que receberam prémios recentemente”, demonstrando bem a “qualidade e profissionalismo de todos os envolvidos”.

Nesta primeira edição, a ideia passa por “consolida” o projecto para que, num futuro próximo possa ser uma “referência”, concluiu a Vereadora.